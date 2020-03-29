عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين يواصل الانخفاض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت السلطات الصحية الصينية الأحد إن الصين سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي السبت انخفاضاً من 54 في اليوم السابق.

وأضافت أن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج.

وخلال الأيام السبعة الماضية، سجلت الصين 313 حالة إصابة قادمة من الخارج مقابل ست حالات عدوى محلية فقط.

ومعظم الحالات القادمة من الخارج هي لصينيين عائدين إلى وطنهم. وصدرت أوامر لشركات الطيران بتقليص الرحلات الدولية بشكل كبير بدءاً من الأحد. كما بدأ السبت تطبيق قيود على الأجانب الوافدين إلى البلاد.

وتوفي خمسة أشخاص السبت جميعهم في مدينة ووهان، المركز الصناعي الذي ظهر فيه الوباء في ديسمبر/كانون الأول. غير أن ووهان، عاصمة إقليم هوبي، أعلنت عن رصد إصابة جديدة واحدة فقط بفيروس كورونا خلال الأيام العشرة الماضية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني 3300 إجمالاً بينما بلغ عدد الإصابات 81439.

كان السبت رابع يوم على التوالي لا يسجل فيه إقليم هوبي أي إصابات جديدة مؤكدة.

ومع رفع القيود على حركة المرور في هوبي، بدأت ووهان تدريجياً إعادة فتح الحدود واستئناف تشغيل بعض خدمات المواصلات.

وكانت حالة الإصابة المحلية الوحيدة التي سجلت يوم السبت في إقليم هينان المجاور لهوبي.