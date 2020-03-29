محمد بن زايد: سنواصل تعزيـــز التدابيـر والمبادرات لضمان سلامة المجتمع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «مركز إجراء الفحص من المركبة» للكشف عن فيروس كورونا «كوفيد 19» لأفراد المجتمع؛ المبادرة التي أطلقتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي بمدينة زايد الرياضية.

حضر افتتاح المركز، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

وأثناء اقتراب سيارة سموه من موقع المركز، تلقى رسالة صوتية على ترددات محطة «اف ام» عبر «الراديو» في السيارة، عبارة عن رسالة ترحيب من شركة «صحة»، تطلب تجهيز بطاقة الهوية والبقاء في السيارة وحين الوصول إلى نقطة التسجيل يتم إدخال الهوية في القارئ الإلكتروني وفي المحطة الثانية تم أخذ العينة من سموه.

بعدها قام سموه، بجولة في المركز؛ حيث اطلع على تجهيزات المركز المزود بأحدث التقنيات والكوادر الطبية والفنية التي تقدم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير العالمية.

واستمع من الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي حول الإجراءات التي تتم في المركز؛ حيث يتم إجراء الفحوص اللازمة خلال 5 دقائق تقريباً، فيما يقدم المركز خدماته إلى حوالي 600 شخص يومياً ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء طوال أيام الأسبوع. وتعطى أولوية الفحص إلى من لديهم أعراض مرضية وكبار المواطنين والحوامل ومن لديهم أمراض مزمنة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي حياة الإنسان وصحته وسلامته، أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها في الظروف كافة.

وقال سموه إن الدولة ستواصل تعزيز التدابير والإجراءات والمبادرات الاستباقية التي تضمن سلامة مجتمعها من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى أرضها والحفاظ على أرواحهم وصحتهم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت حريصة منذ بداية أزمة «كورونا» على سرعة اتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية الكفيلة بحفظ أمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي ولتتجاوز الوضع الراهن الصعب بقوة والحد من تبعاته وتداعياته.

وأشاد سموه بجهود القطاعات والمؤسسات في الدولة كافة وكوادرها المخلصة التي تؤدي مهامها بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية خلال هذه الظروف الاستثنائية والتحدي الصعب خاصة خط الدفاع الأول في مواجهة «فيروس كورونا» من الكوادر الطبية والتمريضية والصحية كافة وكل من ينتمي إلى القطاع الصحي بفروعه جميعها.

وقال سموه: «نجدد شكرنا وتقديرنا لدوركم وجهودكم المخلصة في خدمة مجتمعكم والحفاظ على سلامة أهلكم».

حضر الافتتاح، محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «إن إقامة مركز المسح؛ يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرص سموهما على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وفي إطار التدابير التي تتخذها دولة الإمارات؛ لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيراتها».

وأضاف: إن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على العناية والاهتمام بكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم وحياتهم، وإن كل ما تقوم به دولة الإمارات كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «هو لحماية الدولة وأهلها والمقيمين على أرضها؛ فهذه أمانة في أعناقنا، وواجب علينا أن نؤديه؛ ولن نترك أي فرصة إلا ونستغلها؛ لحماية الدولة وأهلها»، وتماشياً مع هذه التوجيهات، فإن دائرة الصحة في أبوظبي، وبالتعاون مع شركة «صحة» تبذل قصارى جهدها؛ للوقاية؛ والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19).

وأوضح: إن دائرة الصحة في أبوظبي تعمل على استحداث نموذج صحي عالمي في إمارة أبوظبي، وامتلاك أفضل نظم الرعاية الصحية، التي تستند إلى التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، أكد راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، أن «صحة» وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير رعاية صحية متميزة للمجتمع، وبما يتسق مع استراتيجية وأهداف حكومة أبوظبي؛ الرامية إلى توفير الرعاية الصحية عالية الجودة، ورؤية أبوظبي 2030، التي تهدف إلى أن يتمتع جميع سكان أبوظبي بأرقى مستويات الرعاية الصحية.

وقال: إن إطلاق شركة «صحة» لهذه المبادرة، بالتنسيق والتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، يأتي تماشياً مع جهود دولة الإمارات؛ لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19)؛ إذ إن التشخيص المبكر للحالات المصابة بالفيروس؛ تساعد في احتواء تفشي المرض، خاصة وأن لدى شركة «صحة» تقنيات متطورة؛ للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد؛ بحيث تظهر نتائج الفحوص خلال ساعات، مما يمكن من عزل المصابين حتى لا يختلطوا مع غيرهم، مما يسهم في الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف: إن شركة «صحة» تعد حجر الزاوية في قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام، وتحظى بسجل حافل في توفير رعاية صحية متقدمة للمجتمع؛ عبر شبكة رعاية تعد الأكثر تكاملاً في دولة الإمارات؛ إذ تضم منشآتها الطبية أفضل الإمكانات المتطورة، وتمتلك التقنيات التي تمكنها من إحداث نقلة نوعية على صعيد رعاية المرضى، على أيدي كوادر طبية متميزة في مختلف التخصصات من ذوي الشغف برعاية المرضى، والمدعومين بنخبة من القيادات التي تتمتع بالكفاءة.

وحول مركز المسح الذي أقامته شركة «صحة» قال محمد حواس الصديد، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة «صحة»، إن على الراغبين في إجراء الفحص القيام أولاً بإجراء التقييم المبدئي لحالتهم؛ من خلال الاتصال على خدمة استجابة 8001717، والإجابة عن بعض الأسئلة التي تتعلق بحالتهم، وفي ضوء ذلك يتم تحديد موعد لزيارة مركز المسح المقام في مدينة زايد الرياضية؛ لإجراء عملية الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، (19-COVID

)؛ إذ ستعطى الأولوية لمن يعانون أعراضاً مرضية، وإلى كبار المواطنين، والحوامل، ولمن يعانون أمراضاً مزمنة. أما بالنسبة للراغبين بإجراء الفحص عن الفيروس؛ للاطمئنان فقط، ولا تستدعي حالتهم إجراء الكشف؛ فإن إجراء الكشف سيكون بكلفة مادية هي 370 درهماً.

وأضاف: للمركز أربعة مداخل (مسارات) يمكن من خلالها إجراء الفحص اللازم؛ للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد؛ (19-COVID )

، والذي يتم من داخل السيارة، فلدى اقتراب السيارة من مركز الفحص في مدينة زايد الرياضية، يتلقى الشخص رسالة صوتية على ترددات محطة ( إف إم) عبر جهاز الراديو في السيارة، وهي عبارة عن رسالة ترحيب من شركة «صحة»؛ (شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ترحب بكم في مركز المسح)، وتطلب من الشخص تجهيز بطاقة الهوية الخاصة به، والبقاء في السيارة، مع إبقاء نوافذ السيارة مغلقة إلى حين الوصول إلى نقطة التسجيل عند مدخل المركز، وعند نقطة التسجيل يستقبله أحد موظفي شركة «صحة»، ويقدم له معقماً طبياً؛ لتعقيم يديه، ويطلب منه إدخال بطاقة الهوية الخاصة به في القارئ الإلكتروني، وبعد التأكيد من التسجيل يتم سحب البطاقة، والمتابعة للأمام والاقتراب قليلاً إلى النقطة الثانية وهي الخاصة بأخذ المسحة.

وأوضح: إنه عند النقطة الثانية يتقدم أحد الممرضين من الزائر للمركز، ويطلب منه فتح نافذة السيارة، وإرجاع رأسه للخلف؛ من أجل أخذ المسحة من الأنف، وبعد أخذ المسحة يواصل الشخص السير بسيارته نحو مخرج المركز، وبعد الخروج يجد لافتة توضح للمراجع أنه سيتم إرسال نتائج الفحص له عبر رسالة نصية قصيرة، وأن بإمكانه الحصول على النتيجة كذلك عبر التطبيق الذكي لشركة «صحة».

وأكد محمد حواس الصديد ضرورة ذهاب المراجع إلى منزله بعد الانتهاء من إجراء الفحص في مركز المسح، التابع لشركة «صحة»، والبقاء في المنزل إلى حين وصول النتيجة له، والتأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيروس، معرباً عن تمنيات شركة «صحة» للجميع بالسلامة والعافية.

(وام)