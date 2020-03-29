شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: إسقاط طائرة مسيرة حلقت فوق منزل البرهان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات حرس رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، عبد الفتاح البرهان، إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق فوق منزله بمقر القيادة العامة للجيش فى العاصمة الخرطوم، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى.
وقالت وسائل إعلام سودانية، إن الطائرة المسيرة تابعة لجهاز الشرطة، وكانت فى مهمة مراقبة فرض حظر التجوال فى البلاد.
وأوضحت مصادر أمنية سودانية، أن الوحدات المكلفة بحراسة وحماية منزل رئيس مجلس السيادة لم تكن على علم بمهمة الطائرة.
وتفرض السلطات السودانية حظر التجوال فى جميع مدن البلاد، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة فى العاصمة الخرطوم، بداية الشهر الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: إسقاط طائرة مسيرة حلقت فوق منزل البرهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.