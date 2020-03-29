شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: إسقاط طائرة مسيرة حلقت فوق منزل البرهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات حرس رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، عبد الفتاح البرهان، إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق فوق منزله بمقر القيادة العامة للجيش فى العاصمة الخرطوم، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن الطائرة المسيرة تابعة لجهاز الشرطة، وكانت فى مهمة مراقبة فرض حظر التجوال فى البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية سودانية، أن الوحدات المكلفة بحراسة وحماية منزل رئيس مجلس السيادة لم تكن على علم بمهمة الطائرة.

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وتفرض السلطات السودانية حظر التجوال فى جميع مدن البلاد، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة فى العاصمة الخرطوم، بداية الشهر الجارى.