مذيعة أمريكية تقديم برنامج من منزلها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

التزاما بتعليمات العمل من المنزل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، قامت مذيعة في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بتقديم برنامج من منزلها.



ونشر ناشطون فيديو، يُظهر المذيعة شانون بريام خلال تحضيرها لتقديم برنامجها "نايت"، من خلال إحدى غرف النوم في منزلها.

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وارتدت بريام قميصا رسميا، ووضعت شعار برنامجها خلفها، وسلّطت الأضواء عليها، قبل أن تشرع في تقديم البرنامج، وكأنها داخل الإستوديو.

وعلقت المذيعة ساخرة: "الانستغرام مقابل الواقع"، في إشارة إلى أن بعض الأمور في مواقع التواصل لا تظهر الواقع الحقيقي.

والخميس، سجّلت الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات، وصل إلى 15 ألف إصابة، بمجموع 83 ألفا، متخطية بذلك الصين وإيطاليا.