شركة هواوي تطرح مكبر الصوت الذكي Sound X عالميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تستعد شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصينية، طرح أحدث مكبر صوت منزلي ذكي من تصنيعها (Huawei Sound X) عالمياً في الأشهر المقبلة.



يأتي ذلك بعد مرور نحو 4 أشهر من ظهوره لأول مرة في الصين، وتعاونت هواوي مع العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة للصوتيات (Devialet) لإنتاج مكبر الصوت المنزلي الذكي. وفقاً لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

ومن أبرز ميزات مكبر الصوت شهادة (Hi-Res) و(Huawei Share) و(Speaker Active Matching)، إلى جانب العديد من الميزات الأخرى، باستثناء وجود ميزة رئيسية واحدة يمكن توقعها من مكبر صوت ذكي، وهي المساعد الصوتي.

ويبدو الجهاز الجديد مشابهًا لجهاز أبل المسمى (HomePod)، إذ يتميز (Huawei Sound X) بتصميم أنبوبي، ويأتي مجهزاً بستة مكبرات صوت ومضخِّم صوت مزدوج يقلل من تشوه الصوت الناتج عن اهتزازات السماعات، وقالت الشركة إنه قادر على إنتاج صوت من 360 درجة.

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ويأتي مكبر الصوت المنزلي الذكي (Huawei Sound X) مزوداً بتقنية مطابقة السماعات النشطة (Speaker Active Matching) من شركة التكنولوجيا الصوتية الفرنسية (Devialet)، التي يمكنها تكوين السماعة بشكل خاص وفقاً لخصائصها، وهي مصممة لإعادة إنتاج الصوت كما تم تسجيله تماماً.

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وتتيح وظيفة المشاركة من هواوي (Huawei Share) استخدام (Huawei Sound X) كمكبر صوت لـ 360 درجة للموسيقى أو الفيديو المشغلة على هاتف هواوي، وكل ما على المستخدم فعله لتشغيل هذه الميزة هو لمس الهاتف بمكبر الصوت.

ويتوقف مكبر الصوت عن تشغيل الموسيقى تلقائياً عند تلقي اتصال من شخص ما، ويُظهر الفيديو التشويقي لشركة هواوي، أنه يجب على المستخدمين إمساك الهاتف لإجراء المكالمة، بينما تتيح جميع مكبرات الصوت المنزلية الذكية الرئيسية الأخرى للمستخدمين إجراء المكالمات وتلقيها عن طريق الأوامر الصوتية.

يذكر أن الشركة الصينية لم تعلن حتى الآن عن تاريخ إطلاق النموذج الدولي أو سعره، لكن النموذج الصيني يباع حالياً بسعر 280 دولاراً.