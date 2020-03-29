شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا بالمغرب إلى 402 حالة والوفيات إلى 25 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة المغربية مساء السبت إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب بلغ 402 إصابة منها 25 حالة وفاة.

وأضافت أنه تم استبعاد 1574 حالة بعدما أظهرت التحاليل أنها سلبية، كما تماثلت 12 حالة للشفاء.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ منذ 20 من مارس آذار الحالي في إطار جهود احتواء المرض الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا. وتمتد حالة الطوارئ حتى 20 من أبريل نيسان المقبل.

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