الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر صاروخين بالستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الليلة الماضية باعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ، في بيان صدر فجر اليوم إن الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينتي الرياض وجازان .. مؤكدا عدم وجود أي خسائر بالأرواح.

ولفت إلى أن اعتراض الصاروخين قد تسبب بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير على بعض الأحياء السكنية بمدينتي الرياض وجازان، مبيناً أن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل مليشيا الحوثي في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية .

وقال المالكي إن هذا الاعتداء الهمجي لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة والتي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد -19).

و أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين ، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.