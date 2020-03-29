شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ترودو تقول إنها تعافت من إصابتها بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت صوفي غريغوار ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنها شفيت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت ترودو على فيسبوك مساء السبت "أشعر بتحسّن كبير. تلقّيت تقريرا إيجابيا من طبيبي" ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا.

وكانت شُخّصت إصابتها بالفيروس في 12 آذار/مارس بعد عودتها من لندن، ما دفع زوجها الذي لم يُظهر أيّ أعراض إلى البقاء معزولا والعمل عن بُعد في مقرّ رئيس الوزراء على بُعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي.

وشدّدت صوفي ترودو على ضرورة أن يتّبع الجميع "البروتوكولات الصحّية وأن يبقوا في المنزل".

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