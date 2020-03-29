الملكة رانيا: الله يحميك يا إربد ويحمي أهلك

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دعت الملكة رانيا العبد الله أن يحمي الله محافظة إربد المعزولة بسبب فيروس كورونا وأهلها، ويعيد الفرح للأردن.
وقالت في تغريدة نشرتها الجمعة على حسابها في "تويتر": "الله يحميك يا إربد ويحمي أهلك، ويزين كل شبر في بلدنا بالصحة والعافية وهداة البال ويزيل عنا جميعا هالشدة ويعيد الأعراس والفرح لبلادنا من شمالها لجنوبها
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مقدم من ميكروسوفت
ويوم الخميس الماضي، أعلنت رئاسة الوزراء في الأردن عن قرار عزل محافظة إربد عن باقي المحافظات بالكامل، وذلك بعد حفل زفاف أقيم في المدينة بعد أقل من أسبوع من عوة والد العروس وابنته (شقيقة العروس) من إسبانيا
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مقدم من سكاى نيوز
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مسار كورونا في الأردن
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حيث أصيبا بالعدوى، ما أدى إلى انتشار الفيروس في المدينة ومحيطها. © Reuters الملكة رانياالملكة رانيا: الله يحميك يا إربد ويحمي أهلك
المصدر: RT + وكالات
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