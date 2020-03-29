الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس كورونا

اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس كورونا.
وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر" تحت عنوان رسالة السماء الثانية إن "من أفدح الأمور التي تسببت بانتشار هذا الوباء هو تقنين (زواج المثليين)".
وقال "من هنا أدعو كل الحكومات إلى إلغاء هذا القانون فورا وبلا توان فلعله سيكون بمثابة الندم على الذنب. وإلا فلات حين مندم".
المصدر: RT
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