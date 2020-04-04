اخبار الخليج

بريطانيا تشكر الإمارات على دعمها في أزمة كورونا

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تقدم الفريق سير جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السبت، بالشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على أمنياته بالشفاء العاجل لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز فيليب ورئيس الوزراء بوريس جونسون من فيروس المستجد "كوفيد-19".

 

وقال لوريمر، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل الشكر لصديقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكلماته الطيبة وصلواته. نحن أيضا في بريطانيا قلوبنا مع جميع المصابين بفيروس (كوفيد-19) في الإمارات وفي المنطقة".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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