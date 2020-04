تطبيق"أبل" الجديد لفحص كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تطبيقأبل الجديد لفحص كورونا

الأحد 29 مارس 2020

متابعات الخليج 365

أطلقت شركة أبل تطبيقاً جديداً يحمل اسم (COVID-19) لمساعدة المستخدمين على اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية صحتهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعد التطبيق هو نتيجة شراكة بين أبل ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، والبيت الأبيض، ويعتبر أحد المنتجات الأولى التي تُنشر على نطاق واسع نتيجة محاولة الحكومة الأمريكية الاستفادة من جهود شركات التكنولوجيا الكبرى لمكافحة انتشار الفيروس.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أبل في متجر آب ستور، كما يوجد منه إصدار ويب؛ حيث يمكن لأي شخص الوصول إليه، وفقاً لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

كما يمكن لمستخدمي هواتف آيفون الوصول إليه عن طريق سؤال المساعد الصوتي Siri: “كيف أعرف ما إذا كنت مصاباً فيروس كورونا؟ How do I know if I have coronavirus؟”.

يوجه تطبيق COVID-19 المستخدمين من خلال سلسلة من الأسئلة حول الأعراض، ويقدم توصيات بناءً على ظروفهم التي قد تشمل: التوجيهات بشأن التباعد الاجتماعي، والعزل الذاتي، وكيفية مراقبة تطور الأعراض، وهل من المستحسن إجراء اختبار COVID-19 في هذا الوقت أم لا، ومتى يجب الاتصال بجهة الرعاية الصحية.

وقد صرحت أبل أن تطبيق COVID-19 وموقعه الإلكتروني قد صمما للحفاظ على خصوصية المستخدمين، حيث إنهما لا يقوم بجمع أي بيانات، إذ لا يطلبان من المستخدمين تسجيلاً للدخول بأي شكل من أشكال الهوية – مثل (مُعرِّف أبل) Apple ID، أو بريد إلكتروني، فالغرض منه هو توفير أداة فحص لتزويد المستخدمين بتوصيات بناء على ظروفهم الصحية الحالية.