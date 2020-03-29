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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقتل كورونا من الملابس.. اغسلها بهذه الطريقة
الأحد 29 مارس 2020
متابعات الخليج 365
مع تفشي فيروس كورونا المستجد، يتساءل الكثيرون حول مدة بقاء الفيروس التاجي على الأسطح والمواد الأخرى مثل الملابس والمناشف وملاءات الأسرة.
ونقل موقع "express" البريطاني مجموعة من النصائح عن خبراء حول كيفية غسل الملابس بشكل صحيح للتخلص من البكتيريا.
أوضحت سوزان فيرمور، المتحدثة الرسمية لشركة د.بيكمان الألمانية لمستحضرات التنظيف ومساحيق الغسيل، أن الاختبارات أثبتت أن غسل الملابس على 60 درجة مئوية، باستخدام منظف جيد، مناسب تماما لقتل البكتيريا.
ولذلك ينصح بضرورة التأكد من فحص جميع الملابس المناسبة لغسلها في درجة الحرارة هذه قبل وضعها في الغسالة والحرص على عدم إتلافها عن طريق الغسل بالغلي.
وعند الانتهاء من الغسيل، من الضروري تطهير سلال الغسيل، بل من الأفضل وضع أكياس يمكن التخلص منها داخل هذه السلال، ثم التخلص منها بعد ذلك.
وينصح الخبراء بتخصيص سلة للملابس المتسخة وأخرى للنظيفة.
ويفضل ارتداء القفازات القابلة عند فرز الملابس قبل غسلها في الغسالة ثم غسل اليدين فور إزالتها.
وحتى في حالة عدم ارتداء القفازات، ينصح بغسل الأيدي جيدا بعد عملية الفرز والغسل.
ومن المهم عدم "تنفيض" أو هز الغسيل المتسخ، وذلك من أجل التقليل من إمكانية انتشار الفيروس في الهواء.
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