شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تشكر الإمارات على دعمها فى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الفريق سير جون لوريمر، كبير مستشارى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على أمنياته بالشفاء العاجل لولى العهد البريطاني الأمير تشارلز فيليب ورئيس الوزراء بوريس جونسون من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لما نشرته صحيفة عين الإماراتية، قال لوريمر، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، السبت،: "كل الشكر لصديقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكلماته الطيبة وصلواته. نحن أيضا في بريطانيا قلوبنا مع جميع المصابين بفيروس (كوفيد-19) في الإمارات وفي المنطقة".