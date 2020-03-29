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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هند صبري: "فيروس لا يري بالعين.. غيرنا للأبد" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هند صبري: فيروس لا يري بالعين.. غيرنا للأبد
الأحد 29 مارس 2020
متابعات الخليج 365
قالت الفنانة التونسية هند صبري، إن الظروف التي نعيشها حاليا ضد وباء كورونا، أظهرت مدى ضعفنا وأن قوتنا في وحدتنا.
وكتبت هند، عبر حسابها على "انستجرام": "هذه الأسابيع والظروف الاستثنائية التي نعيشها غيرتنا للأبد، عالمنا تغير، أولوياتنا ظهرت وقيمنا تغيرت، تعلمنا أن نحترم ضعفنا وقلة حيلتنا أمام فيروس لا يُرى بالعين المجردة، اكتشفنا أن قوتنا في وحدتنا وأننا كلنا متصلون، إن شاء الله الجاي أحلى، غدا أحلى".
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