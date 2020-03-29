دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تكشف عن أحدث هواتف 5G المتوسطة Mi 10 Lite بسعر 350 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت العملاق الصيني شاومي عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية المتوسطة Mi 10 Lite، الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G والذي ينطلق بسعر 350 يورو.

يضم هاتف Mi 10 Lite رقاقة معالج Snapdragon 765G، التي تتيح إتصال الهاتف بشبكات 5G، كما يضم الهاتف تقنية التبريد السائل، أيضاً تقدم شاومي هاتف Mi 10 Lite بشاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش، كما يتميز هذا الإصدار بنتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما تقدم شاومي هاتف Mi 10 Lite بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة بمجموعة من التنقيات التي تشمل تثبيت الصورة، ونمط Pro، مع “AI dynamic skyscaping”، من بين مميزات أخرى.

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أيضاً يضم هاتف Mi 10 Lite 5G بطارية بقدرة 4160 mAh، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 20W، وتصل سماكة الهاتف إلى 7.98مم، كما يأتي بوزن 192 جرام، وتقدم شاومي الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأخضر، الأبيض إلى جانب اللون الرمادي.

ومن المقرر أن تطلق شاومي هاتف Mi 10 Lite 5G للبيع في شهر مايو، على أن يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 350 يورو، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 400 يورو.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تكشف عن أحدث هواتف 5G المتوسطة Mi 10 Lite بسعر 350 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.