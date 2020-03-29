شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: 679 شخصا يخضعون للحجز الصحى الاحترازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الموريتانية، إن 679 شخصاً يخضعون للحجر الصحى الاحترازي لضمان سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته الإذاعة الموريتانية، السبت، أن غالبية هؤلاء الأشخاص عائدون من خارج البلاد، ومن ضمنهم من كان لديهم اتصال بمصابين.

وأكدت الوزارة أن عدد المصابين بالفيروس خمسة أشخاص، بينما لم تسجل أي وفاة.

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وعلى صعيد متصل، ذكرت الإذاعة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ترأس مساء اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط اجتماعات ضمت رؤساء اللجان المكلفة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من بينهم رئيس الوزراء إسماعيل ولد الشيخ سيديا، وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن، جرى خلاله "تقييم الوضع الراهن ودراسة المستجدات وإعطاء التعليمات بالتصدي لكل ما من شأنه التأثير على حياة المواطنين سواء في الأسواق او المحلات التجارية ومنع المضاربة وضمان تموين السوق بالمواد الاستهلاكية اللازمة في ظروف جيدة".

وحث الرئيس الموريتاني "على حل كل المشاكل العالقة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض عمل الطواقم الطبية واللوجستية خلال تصديها لكل حالة طارئة.. ومزيد من الحذر واليقظة ووعي حجم المخاطر الناجمة عن انتشار محتمل - لا قدر الله - لهذا الفيروس الفتاك".

ويبدأ منتصف نهار غد الأحد تطبيق قرار حظر التنقل بين المحافظات الموريتانية.

وكانت الحكومة الموريتانية علقت الدراسة في المدارس والجامعات، وأوقفت جميع النشاطات الثقافية، وعلقت حركة الطيران المدني من وإلى البلاد، كما أغلقت المعابر مع الدول المجاورة. .