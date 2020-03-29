الجيــش الفنزويلــي يجــدد دعمــه لمـــــادورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد الجيش الفنزويلي، أمس الأول الجمعة، دعمه للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي يتهمه القضاء الأمريكي ب«الإرهاب المرتبط بالمخدرات»، واعتبرها اتهامات متطرفة، تهدف إلى تحويل الانتباه عن «الحملة الانتخابية لدونالد ترامب» الذي وصفه بأنه «أسوأ الرؤساء الأمريكيين، وأقلهم عقلانية».

وقال قائد العمليات في الجيش الفنزويلي، الأدميرال ريميجيو سيبايوس في بيان، إن «القوات المسلحة الوطنية البوليفارية ترفض بشكل قاطع الاتهامات المغالية والمتطرفة» التي تستهدف الرئيس مادورو. وتابع: إن اتهام مادورو إلى جانب مسؤولين آخرين فنزويليين من القضاء الأمريكي؛ يهدف إلى تحويل الانتباه عن «الحملة الانتخابية لإعادة انتخاب ترامب الذي سيدخل التاريخ كأسوأ الرؤساء الأمريكيين وأقلهم عقلانية». ويأتي بيان الجيش، بعدما اتهمت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، مادورو والعديد من المقربين منه ب«الإرهاب المرتبط بالمخدرات».

وتعرض واشنطن مكافأة يمكن أن تصل إلى 15 مليون دولار؛ لقاء أية معلومات تتيح اعتقال مادورو. وقال وزير العدل الأمريكي بيل بار، في مؤتمر صحفي: «نريد اعتقاله ليحاسب على أفعاله أمام محكمة أمريكية». واتهمت واشنطن أيضاً الرجل الثاني في حزب الرئيس ديوسدادو كابيو إلى جانب عدد من الضباط الذين تشتبه واشنطن في أنهم شكلوا في 1999 «كارتل الشموس»، في إشارة إلى شارات وضعت على بزات ضباط في فنزويلا.

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وهم متهمون بالمشاركة في «منظمة إرهابية بالغة العنف هي القوات الثورية المسلحة الكولومبية (فارك)؛ بهدف إغراق الولايات المتحدة بالكوكايين».

ويلعب الجيش دوراً أساسياً في النظام التشافي، ويعتمد عليه مادورو، على غرار سلفه هوجو تشافيز (199-2013) العسكري أساساً، إلى حد كبير ليحكم. وعلى سبيل المثال، يترأس شركة النفط الحكومية «بيديفيسا» عسكري هو الجنرال مانويل كيفيدو. وحسب وزارة الدفاع الفنزويلية، يضم الجيش نحو 240 ألف عسكري.

ومادورو الذي يترأس فنزويلا منذ عام 2013 أعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2018، في اقتراع قاطعته المعارضة، ورفضت نتائجه، على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية. وتدعم واشنطن ومعها نحو ستين دولة المعارض خوان جوايدو كرئيس بالوكالة للبلاد.

وتحاول الولايات المتحدة خنق حكومة مادورو بسلسلة عقوبات اقتصادية. والهدف المعلن لترامب هو إقصاء خليفة هوغو تشافيز المناهض الكبير «للإمبريالية الأمريكية الشمالية»؛ لكن مادورو يتمتع بدعم الصين وروسيا وكوبا بينما بدأ مؤيدو خوان جوايدو يتراجعون في البلاد. (أ ف ب)