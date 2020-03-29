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تنسيق بشأن إجراءات تطبيق لائحة ضبط المخالفات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء، وآية الديب


أكد العميد عبدالعزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية في وزارة الداخلية أن هناك تنسيقاً بين وزارة الداخلية والنيابة العامة بشأن إجراءات تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 للحد من انتشار المستجد «كوفيد 19». وقال إن صحة المواطنين والمقيمين والزائرين أولوية قصوى وجميع الإجراءات التي نتخذها خلال هذه الفترة مهمة للغاية.
ومن جانبهم، أكد قانونيون أن قرار النائب العام الذي أصدره أول أمس الجمعة بشأن تطبيق لائحة ضبط مخالفات وجزاءات إدارية في إطار التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» ذو أهمية كبيرة، وقال المحامي ناصر الحمادي: على الرغم من التزام كثيرين بالبقاء في المنازل وبالإجراءات التي تقي للحد من انتشار الفيروس، فإن البعض كان يتعامل مع تحدي كورونا بتهاون، وكانوا بحاجة لقرار مثل هذا حتى يلتزموا المنازل ويتعاملوا مع الوضع بجدية.
ومن جانبها، قالت المحامية ربيعة عبدالرحمن نحن نواجه جائحة، وجاء القرار لحماية جميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، حيث استهدف التنظيم الاجتماعي تعزيزاً للإجراءات والتدابير الوقائية.
وأضافت: على الجميع أن يعي بأننا في ظرف طارئ يتطلب التعاون لتجاوزه من خلال التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات أو إقامة الحفلات.

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