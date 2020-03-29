معـالـم الإمـارات تشـارك في الاحتفـال بـ«ساعة الأرض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد

​شاركت معالم الإمارات أمس السبت، في مبادرة «ساعة الأرض» التي تعد واحدة من أكبر المبادرات البيئية التي تشترك فيها مئات العواصم والمدن الكبرى حول العالم، لتسليط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات التي يواجهها كوكب الأرض، حيث تم في تمام الساعة 8:30 مساء، إطفاء جميع الأنوار لمدة ساعة واحدة في جميع معالم أبوظبي، ومن بينها جامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر، وجسر الشيخ زايد، وقصر الإمارات، والمباني الحكومية، ومختلف الجهات.

واحتفت معالم أبوظبي بساعة الأرض رقمياً؛ نظراً للوضع الراهن في ظل مواجهة انتشار فيروس «كوفيد 19»، وذلك ضمن الجهود الاحترازية الرامية إلى ضمان سلامة أفراد المجتمع وتمكينهم من الاحتفاء بهذه المناسبة وهم في صحة وعافية.

وأكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن الاحتفال بساعة الأرض، يحظى باهتمام متزايد في جميع أنحاء العالم، كونها فعالية تحثّ على الحد من الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، لتحقيق التنمية الخضراء، وضمان استدامتها لأجيال المستقبل.

وقال في تصريح، بمناسبة ساعة الأرض، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤيتها الاستشرافية، تؤدي دوراً محورياً في خفض البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء، بنسبة 70%، خلال العقود الثلاثة المقبلة، وتستهدف توليد 50% من الطاقة عبر مصادر خضراء.

وأضاف المزروعي، أن الوزارة، أطلقت بالتعاون مع الشركاء، حزمة من المبادرات والبرامج الإرشادية المتخصصة، التي تسهم في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، وترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك الموارد، ليصبح ثقافة مجتمعية، فضلاً عن تعزيز دورهم، ودعم الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإيجاد حلول ذكية للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.