شكرا لقرائتكم خبر عن دول المنطقة تتحصن بمزيد من الإجراءات ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: بغداد، القاهرة، بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

واصلت دول المنطقة إجراءات تحصينها ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وأعلن العراق أمس إصابة مسؤول رفيع المستوى بالوباء، فيما قدرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، نسبة شفاء المصابين بكورونا في مصر بنحو 28% من جملة المصابين، وحدد الأردن ثلاث بؤر لتفشي الوباء بعد تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس، بينما طالبت شخصيات سياسية السلطات الجزائرية بفتح حوار شامل يسهم في قهر الوباء، في حين دعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، أمس، إلى وقف إطلاق النار لتفادي «تفاقم الكارثة» بعد ظهور أول إصابات فيها بكورونا.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 99 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليصل إجمالي الإصابات 1203، فيما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى أربع حالات. وأمرت النيابة السعودية بالقبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله، والإرجاف الديني بسبب كورونا، واختلاق مسببات عقابية وتأثيم آثم وإسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

شفاء سبع حالات في الكويت

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس السبت، تسجيل 10 إصابات مؤكدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 235 حالة.

وكان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أعلن أمس، شفاء 7 حالات ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم إلى 64 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة، مشيرة إلى تماثل 23 شخصاً للشفاء. وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس، عن أول حالة وفاة بالفيروس.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس، فيما تعافت 11 حالة .

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، أمس، تحديد بؤر حالات الإصابة الرئيسية في المملكة، فيما أشرفت جهات مختصة على دفن ثمانينية تعد أول حالة وفاة بالفيروس.

وقال جابر إن ثلاث بؤر رئيسية يجري التعامل معها، وهي في محافظة إربد الشمالية بواقع 77 حالة، ومجموعة ثانية خالطت ممرضة في مستشفى البشير الحكومي في عمّان بحصيلة 30 حالة، وعمارة في منطقة الهاشمي الشمالية بنحو 20 إصابة.

لبنان: تطبيق إلكتروني للتعقب

وأعلن لبنان، أمس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 412 حالة، بزيادة 21 حالة جديدة، مع بلوغ عدد الوفيات ثمانية.

ودشنت وزارة الصحة اللبنانية تطبيقاً إلكترونياً لتعقب عوارض كورونا، من أجل تعريف الأفراد على وضعهم الصحي والحد من الهلع الذي يسببه انتشار الوباء.

القاهرة تتوعد مروجي الشائعات

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وقدرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، نسبة شفاء المصابين بفيروس كورونا في مصر بنحو 28% من جملة المصابين، مشيرة إلى ارتفاع نسب الشفاء في صعيد مصر على نحو لافت. وقالت زايد أمس، إن فريقاً بحثياً من خبراء مكافحة الفيروسات في مصر، يعكف على دراسة تلك الحالات، والعلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة في الصعيد، وارتفاع نسب الشفاء بين المصابين.

ووصفت زايد الأسبوع المقبل بأنه الأسبوع الحاسم في مصر وعدد كبير من الدول العربية.

وأعلنت النيابة المصرية أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة بشأن كورونا، إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات التي تعاقب مخالفها بالحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه (نحو 1200 دولار).

ويتجه البرلمان المصري لاستئناف جلساته عن بعد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، مطلع أبريل المقبل.وسجلت مصر أمس، 40 حالة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 576 حالة، إلى جانب 6 حالات وفاة. كما أعلنت مصر إغلاق كافة الشواطئ.

وأعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، ست إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 97 إصابة.

وسجل العراق، أمس حالتي وفاة جديدتين بكورونا، و48 مصاباً جديداً بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 42 والمصابين إلى 506 أشخاص.

وأعلنت وزارة التجارة العراقية، أمس، إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بالفيروس، مؤكدة عدم اختلاطه بقيادة الوزارة وموظفيها.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس تسجيل 13حالة إصابة جديدة ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 358 حالة. وكانت وزارة المالية المغربية قالت الجمعة الماضي، إن المملكة ستنفق ملياري درهم «200 مليون دولار» لمساعدة النظام الصحي في مواجهة تفشي الوباء.

وسجلت الجزائر أمس 45 إصابة جديدة بالوباء ،فيما طالبت شخصيات سياسية السلطات بفتح حوار شامل يسهم في قهر الوباء ، بعد ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات في مختلف الولايات، ما أخرج الوضع عن السيطرة، خلافاً لتعهدات الرئيس عبد المجيد تبون.

وقررت الحكومة الموريتانية أمس، منع التنقل بين الولايات، ابتداء من اليوم الأحد، بعد الإعلان عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس ليصل عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى خمس حالات.

وفي السودان، أمس، تم تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في الخرطوم، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى خمس حالات بينها حالة وفاة.

«العربية لحقوق الإنسان» تثمن التدابير الحكومية

وثمنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التدابير التي اتخذتها الحكومات العربية للتصدي لتفشي كورونا ، على صعد الاحتواء ومنع الانتشار، وتوفير الرعاية الصحية، وخطط الطوارئ متوسطة وبعيدة المدى.

لجنة أممية تدعو إلى وقف إطلاق النار بسوريا

ودعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، أمس، إلى وقف لإطلاق النار لتفادي «تفاقم الكارثة»، بعد ظهور أول إصابات فيها بفيروس كورونا. وأعلنت سوريا حظر تجوال عام اعتباراً من اليوم الأحد لمواجهة الوباء.