تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»منها 8 مواطنين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة أبوظبي، والمتحدثة الرسمية للقطاع الصحي في الإمارات، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 91) ليصل إجمالي عدد المصابين في الدولة إلى 864 حالة، ويبلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 55 حالة في الدولة.

وقالت الدكتورة الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية الدورية السابعة لحكومة دولة الإمارات، للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس «كورونا»، أمس السبت، بنادي المراسلين الأجانب في أبوظبي، حيث تم عقد الإحاطة إلكترونياً، حرصاً على اتباع التدابير الوقائية اللازمة، وتجنب التجمعات، واستقبلت الاستفسارات الإعلامية عبر برنامج «واتس أب»، خلال بث الإحاطة على القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إن رصد الحالات الجديدة المصابة، يتم من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، لافتة إلى أن حالات الإصابة الجديدة تضم 8 حالات من دولة الإمارات والآخرون ينتمون إلى جنسيات مختلفة.

أعلنت المتحدثة الرسمية عن تمديد فترة برنامج التعقيم الوطني ولغاية يوم السبت 4 إبريل/‏‏ نيسان المقبل، وسيستمر تنفيذ البرنامج بشكل يومي من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مؤكدة على الاستمرار في تقييد حركة الجمهور ووسائل النقل على أن تستمر حركة الجمهور خلال النهار، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج والتأكد من تغطية أكبر عدد ممكن من المرافق والمنشآت والمناطق في الدولة.

وقالت: إن المواد المستخدمة في عمليات التعقيم آمنة وحسب المواصفات العالمية، وهي فعالة في القضاء على عدد كبير من البكتيريا والجراثيم، ويتم اختيارها بعد التأكد من سلامتها وأمنها على صحة الإنسان، وأن ما لمسناه خلال اليومين الماضيين من جهود جبارة وتكاتف مجتمعي ومؤسسي خلال فترة تنفيذ البرنامج يبعث على الفخر، وينمّ عن ثقافة ورقي شعب يحترم وطنه، والحرص الإيجابي والالتزام من المجتمع انعكس من خلال التزام أكثر من 70% من الجمهور مواطنين ومقيمين وزائرين، وساهم هذا الالتزام إلى حد كبير في تسهيل عمل الفرق على مختلف الصعد، شكراً للجميع ولجنودنا الأبطال من القطاع الشرطي ورجال الأمن ورجال الدفاع المدني والبلديات لتأمينهم تنفيذ البرنامج.

وحول معالجة بعض الأفراد من المصابين بالفيروس بدواء الملاريا، أوضحت الحوسني أن دواء الملاريا مثلها مثل الأدوية الأخرى يحتاج إلى وصفة طبية ويتم اعتماده من طبيب مختص بناءً على حالة المريض، مشيرة إلى أن هناك العديد من الدراسات العلمية الجارية لدراسة فعالية قائمة من الأدوية للتصدي لفيروس كورونا من ضمنها أدوية الملاريا ونحن نتابع عن كثب تطورات ونتائج هذه البحوث، كما نصحت بعدم استخدام أي دواء بشكل فردي. وأكدت أن البقاء في المنزل لا يعني قطع علاقاتك الاجتماعية، بل الابتعاد الجسدي فقط لمنع انتشار المرض، وهو ما دعت إليه منظمة الصحة العالمية باستبدال مصطلح «التباعد الاجتماعي» بمصطلح «التباعد الجسدي».

وأضافت المتحدثة الرسمية أن المدخنين بشكل عام هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، لأن عادة التدخين تستوجب ملامسة اليد للفم، وهم أيضاً الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض والأعراض التنفسية المصاحبة له، كما وجهت عند استلام أي خدمة توصيل سواء من المطعم أو البقالة، يجب اتباع الإجراءات الوقائية وهي استخدام خيار التسليم الذي لا يوجد فيه تلامس مثل طلب ترك الطعام عند الباب، واستخدام خيار الدفع إلكترونياً أو عن بُعد، وبعد استلام الطعام من المهم جداً التخلص من العلب والأوراق وغسل اليدين بالماء والصابون، ومن المهم جداً في الفترة الحالية تجنب طلب الطعام غير مطبوخ من المطاعم.

من جانبه قال الدكتور خالد المزروعي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال الإحاطة الإعلامية، إنه تم التواصل مع كافة المواطنين الموجودين خارج الدولة للاطمئنان عليهم والمساعدة في تسهيل رجوعهم إلى أرض الوطن، حيث تم إنجاز 34 عملية إجلاء لمواطني الدولة ومرافقيهم وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، متوجهاً بالشكر إلى كافة رؤساء البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها لجهودهم المثمرة، خاصة في تيسير أمور المواطنين وضمان رجوعهم للدولة.

وأكد أن دولة الإمارات اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية داخلياً على أرض الوطن، وخارجياً من خلال سفاراتها وبعثاتها التمثيلية في الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول حول العالم، كما قادت الوزارة خطة الاستجابة الخارجية، حيث عملت على حث المواطنين من الموجودين خارج الدولة على اتّباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية، الصادرة من الجهات المختصة في بلد المقر والتسجيل في خدمة «تواجدي» والتواصل مع السفارات أو بمركز الاتصال في الوزارة وذلك عند الضرورة. وأضاف أن الوزارة استحدثت خطة جديدة على موقعها الإلكتروني بعنوان «تواجدي» للمقيمين ممن لديهم إقامات سارية والموجودين خارج الدولة، حيث تم تسجيل 29 ألف طلب من خلال خدمة «تواجدي» للمقيمين.