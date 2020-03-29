شكرا لقرائتكم خبر عن الميلاد الثالث للتنين الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

عبد الله السناوي

عند الضربات الأولى لوباء «كورونا»؛ بدت الصين بوضع انكشاف، أحاطتها ظلال كثيفة، وتساؤلات لا يمكن تجاهلها عن حقائق وأسرار ما جرى، قبل أن تنتقل العدوى إلى العالم بأسره.

بقدر التكتم الذي صاحب البدايات، اهتزت صورة التنين الصيني، غير أنه سرعان ما أثبت كفاءة استثنائية في حصار الوباء بأسرع من أي توقع.

كانت تلك شهادة لا يستهان بأثرها في مستقبل الصين في عالمها.

النموذج الصيني في مكافحة الوباء من خلال الحجر الصحي المشدد، أقرته منظمة الصحة العالمية، واتبعته الدول كافة، بلا استثناء، كل الذين حاولوا بناء نموذج آخر، اضطروا إلى اتباعه بقوة الرفض الشعبي لأي مقامرات بحياة المواطنين.

قياساً على الأوضاع المتدهورة في القارة الأوروبية، وداخل الولايات المتحدة نفسها تحت ضربات الوباء، لم يستبعد كثيرون أن تصعد الصين إلى مقود القيادة الدولية في النظام العالمي، الذي قد يولد بعد أن تنقضي الجائحة، كما حدث أن صعدت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق؛ بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية.

أكثر ما يثير الانتباه في التجربة الصينية، قدر التواضع في النظر إلى حجم الإنجاز، وحجم تراكم خبرة بناء الدولة من دون صدام مع شرعية الثورة، التي قادها إلى النصر عام 1949 زعيمها ماو تسي تونج.

كانت تلك الثورة بأحداثها ومنعرجاتها وعواصفها، التأسيس الأول للصين الحديثة، أو الميلاد الأول.

بعد رحيل ماو عام 1976، دخلت الصين لمدة عامين في صراعات سلطة، وفترة حيرة في أي طريق تذهب، حتى أمسك بمقاليدها دينج هسياو بينج نائب رئيس الوزراء التاريخي شواين لاي، وتلميذه الأقرب، وشرع في وضع اللبنات الأولى لسياسة الانفتاح الاقتصادي، وفق ما أطلق عليه: «اقتصاد السوق الاجتماعي».

النتائج فاقت كل توقع، على نقيض ما حدث في مصر عام 1974، باسم الانفتاح الاقتصادي، الذي استحال إلى نوع من التخريب المنهجي للمقدرات العامة، ونهب الثروات الوطنية، وتفشي الفساد، وإلحاق البلد كله باستراتيجيات التبعية على المستويات كافة.

في أقل من 40 سنة، بُنيت الصين من جديد على أسس حديثة، حركة الاستثمار تمضي بكامل قواعد الإدارة الرأسمالية في إطار مخطط الدولة، التي أتاحت للمنتجات العالمية الشهيرة من وجبات الطعام السريعة إلى السيارات والملابس والأجهزة الإلكترونية، أن توجد في سياق صيني محكم، يراكم الخبرة بالحداثة، ويتيح لمواطنيه من أبناء الطبقة الوسطى نفس المستوى الذي يتمتع به نظراؤهم في العواصم الغربية.. كان ذلك التأسيس الثاني للصين الحديثة.

احترام إرث الماضي وتصحيحه، من دون صخب، مكّن بلداً يبلغ تعداد سكانه نحو (1.5) مليار نسمة من عبور أي منزلقات تعوق تقدمه خطوة بعد أخرى على طريق الألف ميل؛ استلهاماً للحكمة الصينية الشهيرة.

المبدأ الصيني الحاكم في إدارة السياسة العامة، يمكن تلخيصه على النحو التالي: أكبر قدر من المصالح، وأقل قدر من المنازعات.

هكذا تراكمت حقائق القوة بدأب طويل، وبدأ السؤال يطرح نفسه: كيف تتصرف في فوائض القوة المتراكمة، والتي سوف تتراكم؟

تراكم المال والسلاح يوفر أساساً متيناً للقوة العظمى؛ لكنه لا ينهض وحده بالمهمة ما لم يستند إلى بنية سياسية وإعلامية، تلهم أوسع مشاركة، وتضخ الدماء في بنية النظام، وقدرته على التجدد والتحديث، والمحافظة بالوقت نفسه على قوة الدفع.

بقدر الرهان على مكانة صينية أكبر في النظام العالمي، الذي قد يولد بعد الجائحة، تطرح الأسئلة الكبرى نفسها على الصينيين قبل غيرهم.

تمكُّن الصين من تطويق الوباء بأكبر قدر ممكن من التنظيم والانضباط والكفاءة؛ أضفى عليها صفة «الدولة العظمى».

كان ذلك كاشفاً لما هو تحت السطح من انتقال بطيء ومطرد للتأسيس، أو الميلاد الثالث للصين الحديثة، كدولة عظمى مؤهلة أن تحوز مكانة أكبر في النظام العالمي.

نحن أمام تجربة نجحت في توظيف الروبوتات وتطبيقات جديدة لتكنولوجيا الاتصالات، بقدر ما تملكه من انضباط تنظيمي، وشبكة طرق حديثة، في تطويق الوباء.

تبدت قوتها في المدى الذي وصلته تكنولوجيا البناء فيها، بما مكنها من بناء مستشفيات ميدانية في غضون أيام عند مركز الوباء بمدينة «ووهان».

أخليت الآن تلك المستشفيات من المصابين، وبدأت تدب الحياة العادية في المدينة المنكوبة.

نحن أمام تجربة تقدمت لمد يد العون إلى دول أخرى في القارة الأوروبية؛ بعد أن طوقت الوباء في بلادها، فيما تبدو الولايات المتحدة - القوة العظمى الحالية- شبه مرتبكة أمام ضربات الوباء.

لا يوجد تفسير متماسك للتحرش السياسي والإعلامي للإدارة الأمريكية بالصين في وقت محنة إنسانية لا تسمح بمثل تلك التصريحات، كوصف الوباء ب«الصيني»، سوى ما تثيره تجربتها من احتمالات وسيناريوهات لصعود قوى، وتراجع أخرى؛ بعد انقضاء الجائحة.