إرادة الحياة تنتصر في ووهان الصينية بعد تخطي مرحلة الخطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر تفشي فيروس كورونا أول مرة، أمس السبت، بفتح أبوابها تدريجياً على العالم الخارجي بعد شهرين من عزلة شبه تامة استمرت شهرين وقامت السلطات بإعادة تشغيل بعض خدمات المترو وإعادة فتح الحدود، ما سمح لبعض مظاهر الحياة الطبيعية بالعودة ولم شمل العائلات. وبعد عزلها عن باقي أنحاء البلاد لمدة شهرين، فإن إعادة فتح مدينة ووهان، يمثل نقطة تحول في مكافحة الصين للفيروس على الرغم من انتشار العدوى منذ ذلك الحين إلى أكثر من 200 دولة.

وعبر الطالب جوه ليانج كاي الذي كان على متن واحد من أول القطارات فائقة السرعة التي سمحت السلطات بدخولها عن سعادته الفائقة برؤية اسرته مجددا.

وقالت امرأة في منتصف العمر: «أنا وابنتي شعرنا بحماس كبير عندما اقترب القطار».

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وبسبب الإغلاق لم تر زوجها منذ عشرة أسابيع بدت دهراً لابنتها. وقالت المرأة الشابة لوكالة فرانس برس: إن ابنتها «اندفعت باتجاه والدها» عندما رأته. وأضافت «لم أتمكن من منع نفسي من البكاء».

وشوهد موظفون، بعضهم يرتدي معدات واقية لكامل الجسم، ومتطوعون حول محطة السكة الحديد في الصباح وهم ينصبون أجهزة تطهير الأيدي ولافتات تذكّر المسافرين بأنهم بحاجة إلى كود صحي على هواتفهم المحمولة حتى يستطيعون ارتياد وسائل النقل العام.

وفي أحد قطارات المترو، رفع عامل لافتة كُتب عليها «ارتدِ قناعاً طوال الرحلة، لا ينبغي أن يتجمع الناس. وعندما تنزل، يُرجى استخدام كود الصحة». وقال يوان هاي (30 عاماً)، وهو أحد الركاب في خط المترو الذي أعيد فتحه، عند سؤاله عن المخاطر: «الجميع يتخذون الاحتياطات الصحيحة. لذلك، لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة... لكن عليك أن تكون حذراً».

ولم تسجل السلطات الصينية أي حالة إصابة محلية جديدة في مختلف مناطق ومدن ومقاطعات البلاد. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أنه تم في المقابل تسجيل 54 حالة إصابة وافدة لمسافرين قادمين للصين. وأوضحت أن عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه فيها بلغ 29 حالة مبينة أن عدد الحالات الخطرة انخفض إلى 921 شخصاً بينما غادر المستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية 383 شخصاً بعد تماثلهم للشفاء ليصل إجمالي عدد المتشافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن إلى 74971 شخصاً. (وكالات)