شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة تشتد في أوروبا والولايات المتحدة وإصابات العالم تتجاوز 600 ألف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمرت الأوقات العصيبة في أوروبا والولايات المتحدة جراء تزايد إصابات ووفيات جائحة كوفيد-19 التي خلفت وفق أحدث تعداد السبت نحو 28000 وفاة في جميع أنحاء العالم، فيما بلغ حجم الإصابات 600 ألف شخص.

وتجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة 100 ألف حالة وتوفي أكثر من 1600 شخص في حين لجأ الأطباء والممرضات المنهكون إلى مواجهة النقص في الإمدادات الطبية بإخفاء ما يشح منها أو شرائه من السوق السوداء.

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً يفوض وزيري الأمن الداخلي والدفاع لاستدعاء جنود الاحتياط في الجيش وخفر السواحل للخدمة. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستنتج 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم، متعهداً بأن يلبي احتياجات الولايات المتحدة مع تقديم العون للدول الأخرى.

وقال النائب الأمريكي جو كاننجهام وهو ديمقراطي من ولاية ساوث كارولاينا في بيان إن الفحوص أثبتت إصابته رغم أن الأعراض التي كانت قد ظهرت عليه بدأت تتحسن بالفعل، وأكدت شرطة نيويورك إصابة أكثر من 500 من عناصرها.

وقررت كندا منع مواطنيها الذين تظهر عليهم عوارض الإصابة من السفر عبر الطائرات أو رحلات القطارات بين المدن.

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وتوفي نحو ألف شخص خلال 24 ساعة، في إيطاليا، في تعداد يومي غير مسبوق لدى دولة واحدة منذ بداية الأزمة. وبعد إيطاليا التي أحصت 9134 وفاة، تأتي إسبانيا في عدد الوفيات مع تسجيل 5690 وفاة بينهم 832 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي فرنسا، مددت الحكومة لأسبوعين إجراءات الحجر المنزلي، بعد ارتفاع الوفيات إلى قرابة الألفين. وقام الجيش الفرنسي بنقل مريضين مصابين من ميتز إلى مدينة إيسن الألمانية بطوافة قتالية. وطلبت فرنسا من الصين تزويدها بمليار كمامة واقية. ودعا وزير الصحة اوليفييه فيران الى إقامة جسر جوي وثيق ومكثف بين فرنسا والصين بشكل يسهل دخول الكمامات الواقية، مذكراً بأنّ بلاده بحاجة إلى 40 مليون كمامة اسبوعيا.

وفي بريطانيا تخطت حصيلة الوفيات عتبة الألف بعد تسجيل 260 وفاة جديدة في يوم واحد. وباتت الحصيلة الإجمالية 1019 وفاة و17089 إصابة مؤكدة. وبدأت إيرلندا فرض عزل صحي عام حتى 12 إبريل، وقالت تقارير إن وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا أليستر جاك ظهرت عليه أعراض خفيفة‭ ‬تتشابه مع الإصابة بفيروس كورونا وإنه عزل نفسه.

وسجلت ألمانيا ستة آلاف حالة جديدة ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 48582 شخصاً. صرح كبير موظفي المستشارة أنجيلا ميركل لصحيفة ألمانية بأن ألمانيا لن تخفف القيود المفروضة على الحركة قبل 20 إبريل. ومددت بلجيكا القيود أسبوعين آخرين وسجلت هولندا 93 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 639 في حين بلغت حالات الإصابة المؤكدة الجديدة 1159 في زيادة صغيرة لحالتي الوفاة والإصابة مقارنة باليوم السابق.

وبحث وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الوباء. وقررت الحكومة الروسية تقييد الحركة عبر كامل معابرها الحدودية البرية والبحرية وعبر سككها الحديدية بدءاً من منتصف ليل الاثنين. وأعلنت روسيا الخميس تعليق كافة الرحلات الجوية باستثناء تلك التي تعيد مواطنين روس عالقين في الخارج.

وأعلن مركز الطوارئ الروسي ارتفاع عدد الإصابات الى 1264 بعد اكتشاف 228 إصابة جديدة. (وكالات)