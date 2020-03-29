«أدنيك»: «إكسل لندن» مشفى طبي مؤقت لمحاربة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة (ADQ)، عن تعاونها مع الجهات الصحية المختصة في المملكة المتحدة لتحويل مركز «إكسل لندن» للمعارض والمؤتمرات التابع والمملوك بالكامل من قبل «أدنيك»، والذي يقع مقره في العاصمة البريطانية لندن، إلى مستشفى ميداني مؤقت لمحاربة فيروس (كوفيد - 19). وعملت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض مع إدارة مركز إكسل لندن للمعارض للتعاون الكامل والتام مع هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، وجميع الجهات الرسمية ذات الصلة، بهدف توفير كافة الإمكانات المتاحة في المركز لتسهيل مهام فرق العمل الطبية، والعمل على توفير فرق الدعم الفني واللوجستي لإدامة عمل مرافق المركز وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية.

ويندرج هذا التعاون وفق استراتيجية شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» الرامية لدعم كافة المبادرات الوطنية والدولية التي من شأنها الحد من الآثار الناجمة عن الفيروس التاجي الجديد «كوفيد-19» وذلك عبر توفير كافة الإمكانات والمرافق والبنى التحتية المتاحة للجهات ذات الاختصاص على الصعيدين المحلي والدولي.

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وعملت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» منذ أن استحوذت على المركز عام 2008 على توسعته وتطوير كافة البنى التحتية الخاصة به، والتي بدورها ساهمت وبشكل فاعل في تعزيز جاهزيتها ومرونتها، والقدرة على توظيف هذه المرافق في مختلف الاستخدامات والاحتياجات عند الحاجة ووقت الأزمات.

وبهذا تعزز أدنيك من دورها في برامج محاربة فيروس (كوفيد-19)، مثمنة الجهود التي تبذلها فرق العمل الفنية والطبية والأمنية على الصعيدين المحلي والدولي، والقادرة على تجاوز التحديات الحالية التي تمر بها جميع دول العالم، متمنية للجميع السلامة.

وفي هذا الإطار، سيقام المستشفى الميداني «إن إتش إس نايتغيل» في مركز اكسل للمعارض، حيث سيوفر على امتداد مساحة مرافقه نحو 4 آلاف سرير لاستقبال المرضى، وتمكين الفرق الطبية المختصة من توفير مجموعة شاملة لخدمات الدعم الطبي للمصابين بفيروس كورونا، الذين سيتوزعون على قسمين، تصل القدرة الاستيعابية لكل منهما إلى ألفي شخص.

ومن المتوقع أن يستقبل «مستشفى «إن إتش إس نايتغيل» في مركز إكسل لندن للمعارض، المرضى اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسيجري استخدامه لتوفير الرعاية للمصابين بالأعراض الشديدة لفيروس كورونا (كوفيد - 19).