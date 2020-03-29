ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 51

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد «مركز أسرى فلسطين للدراسات» بأن قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال، ارتفعت لتصل إلى 51 أسيراً بانضمام الأسير وائل يقين موسى النتشة ( 53 عاماً) من الخليل، والذي أنهى، أمس السبت، عامه ال20، في سجون الاحتلال بشكل متواصل.

وقال الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر: إن الأسير «النتشة» اعتقل بتاريخ 2000/‏3/‏28، وتعرض لتحقيق قاسٍ بعد اعتقاله لأكثر من 3 أشهر، وأصدرت محاكم الاحتلال حكماً بحقه بالسجن المؤبد مدى الحياة؛ بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال.

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وأضاف: إن الأسير «النتشة» تعرض في شهر فبراير/‏شباط من عام 2018 إلى الضرب الشديد في سجن نفحه؛ بعد إقدامه على صفع ضابط في السجن على وجهه؛ رداً على الاعتداء عليه، وتفتيشه بشكل عارٍ واستفزازي، خلال نقله من ريمون إلى نفحه، وقام الاحتلال بنقله إلى الزنازين الانفرادية، وفرضت عليه العديد من العقوبات.

وأشار الأشقر إلى أن الحاجة «وداد النتشة» والدة الأسير توفيت عام 2016؛ بعد صراع مع المرض، ولم تتمكن من رؤيته قبل وفاتها لأكثر من عامين؛ نتيجة معاناتها من المرض الشديد، الأمر الذي حرمها من زيارته.

وعمداء الأسرى هم من أمضوا ما يزيد على 20 عاماً بشكل متواصل خلف القضبان؛ من بينهم 14 أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد على الثلاثين عاماً .(وفا)