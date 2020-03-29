الزرفي يتعهد بتلبية مطالب الحراك السلمي وبسط سلطة القانون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، أمس السبت، أن من أولويات الحكومة تلبية مطالب الحراك السلمي وبسط سلطة القانون، لكن كتلاً سياسية أعلنت تمسكها بموقفها الرافض لتكليف الزرفي.

وقال مكتب الزرفي في بيان، إنه «التقى صباح السبت، سفراء دول الاتحاد الأوربي المعتمدين في بغداد»، وأطلعهم على مسارات تشكيل حكومته، مؤكداً أن «أولويات حكومته هي تلبية مطالب الحراك السلمي بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، والتصدي للانهيار المالي والاقتصادي المحتمل، والعمل على خفض مستوى الفقر في البلاد، واستعادة السلم الأهلي وبسط سلطة القانون».

من جانبهم أعرب السفراء عن تمنياتهم للعراق باستعادة عافيته وتحقيق الاستقرار المنشود، ولرئيس الوزراء المكلف إنجاز مهمته، بما يلبي تطلعات الشعب، ويعزز مكانة العراق المعهودة في المنطقة والعالم.

من جهة أخرى رأت كتلة الفضيلة، أمس ، أن تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة لن يمضي. وقال النائب عن الكتلة، حسن العقابي في بيان، إن «الزرفي في تكليفه اتبع طريقاً هو الاعتماد على رئيس الجمهورية، وعلى فريق سياسي معين داعم في تكليفه لتشكيل الكابينة الوزارية». وأضاف أن «هذا الأمر سيؤدي إلى نتيجة استهلاكية واستنزاف الوقت، والبلد يمر بوضع حرج وحساس جداً».

Advertisements

وأكد العقابي أن «هناك استهانة وخطورة بوضع العراق»، موضحاً أن «تصرف رئيس الجمهورية لا يمت بصلة إلى روح الدستور، ولا إلى بناء دولة مؤسسات».

وأكد تحالف «العقد الوطني» أمس، ضرورة أن يكون المكلف برئاسة الحكومة المقبلة مرشحاً للأغلبية ومن المكون الأكبر الذي يجب أن يحظى بدعم الفضاء الوطني. وأضاف أن «ما حصل من تكليف لم يحقق ذلك، وعليه ندعو إلى العودة إلى المسار الصحيح وتسمية مرشح يحقق ما سبق، للخروج من الأزمة الحالية، وذلك لن يتم إلا بتضامن وتوافق وطني واسع».

وقال النائب عن تحالف البناء فالح الخزعلي، في تغريدة له على تويتر مخاطباً الزرفي، إن «التناقض في المواقف لا يعني القبول بك مطلقاً»، لافتاً إلى أن بعض القوى السياسية تلعب دور المنافق في المواقف.

وفي غضون ذلك، قال نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب محمد الغزي، إن «رئيس الوزراء المكلف حين تسلمه لكتاب التكليف، فإن واجبه البدء بحوارات تشكيل الحكومة، على اعتبار أن الدستور لم يسمح بتكليف مرشح آخر ما لم تنته المدة المحددة للتكليف والبالغة ثلاثين يوماً، أو أن يقدم اعتذاره، وبالتالي فعلى الزرفي أن يستكمل مشاوراته لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لتنال القبول أو الرفض»، مبيناً أن «المدة لم تنته ويتبقى منها تقريباً 17 يوماً لاستكمال حواراته».

وأشار إلى أن «الحل الوحيد في ظل الأزمات الاقتصادية والصحية الحالية، هو أن نسرع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وبالتالي فعلى الكتل السياسية أن تتحمل المسؤولية بشكل كامل.