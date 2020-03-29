رحيـل المناضلـة الأردنيـة تريـز هلسـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

توفيت أمس السبت، في عمّان الأسيرة الأردنية المحررة، تريز هلسة، عن عمرٍ يناهز 65 عاماً بعد صراع مع المرض، وبعد سنوات حافلة من الانخراط في المقاومة الفلسطينية، اختطفت خلالها طائرة عليها ركاب «إسرائيليون» لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين وأردنيين، وأصابت رئيس الوزراء «الإسرائيلي» الحالي بنيامين نتنياهو برصاصة في الكتف عندما كان قائداً عسكرياً في جيش الحرب.

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الراحلة هلسة، وقالت إنها كانت مناضلة ميدانية ومسؤولة عن ملف الجرحى الفلسطينيين.

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وتنحدر هلسة من مدينة الكرك الجنوبية في الأردن من ناحية الأب، ولأم من مدينة عكا الفلسطينية، وهي ممرضة التحقت بخطوط مواجهة الاحتلال خلال سبعينات القرن الماضي.واختطفت هلسة عام 1972 «وهي دون 18 سنة» طائرة على متنها 100 «إسرائيلي» للمطالبة بالإفراج عن معتقلين أردنيين وفلسطينيين، وخضعت إثر ذلك لحكمٍ بالسجن مدى الحياة قبل إطلاق سراحها عام 1983، في صفقة تبادل أسرى، مع منعها من دخول الأراضي المحتلة.

وحسب سجلات تاريخية تخفت هلسة في هيئة عمل ضمن فريق الصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير رهائن وأصابت رئيس الوزراء «الإسرائيلي» الحالي نتنياهو برصاصة في كتفه عندما كان «قائداً» في الجيش.

شاركت هلسة في ملتقيات ومؤتمرات فكرية وسياسية دعماً للقضية الفلسطينية وكانت تدعو لرفض جميع الممارسات والانتهاكات التي تمس القدس وسائر المدن المحتلة.

وكتب نجلها سلمان حلمي على صفحته الإلكترونية قائلاً: «فارقتنا أمي بعد صراع مع سرطان الرئة ومازالت روحها ترفرف على مآسي البؤساء.. تحارب لتخلق من البؤس جمالاً».