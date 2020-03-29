إلغاء «يوم الأرض» في غزة بسبب كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أمس السبت، إلغاء الفعاليات الجماهيرية التي كانت متزامنة مع الذكرى السنوية الثانية لانطلاق مسيرات العودة على حدود غزة، وذكرى يوم الأرض، واستبدالها بفعاليات احتجاجية أخرى.

ودعت الهيئة في بيان لها،الجماهير إلى عدم التوجه لمخيمات العودة يوم غد الإثنين، والبقاء في البيوت، حفاظاً على سلامتهم من كورونا . كما دعت لرفع الأعلام الفلسطينية وحرق علم الاحتلال، وتوقف حركة السير والمواصلات لمدة ساعة يوم غد الاثنين الساعة 12 ظهراً، مع إطلاق صافرات الإنذار لإحياء الذكرى.

ودعت، لقرع أجراس الكنائس والصدح بالتكبيرات من المساجد ومن شرفات وأسطح المنازل بعد صلاة المغرب.(وكالات)