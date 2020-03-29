شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء «يوم الأرض» في غزة بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أمس السبت، إلغاء الفعاليات الجماهيرية التي كانت متزامنة مع الذكرى السنوية الثانية لانطلاق مسيرات العودة على حدود غزة، وذكرى يوم الأرض، واستبدالها بفعاليات احتجاجية أخرى.
ودعت الهيئة في بيان لها،الجماهير إلى عدم التوجه لمخيمات العودة يوم غد الإثنين، والبقاء في البيوت، حفاظاً على سلامتهم من كورونا . كما دعت لرفع الأعلام الفلسطينية وحرق علم الاحتلال، وتوقف حركة السير والمواصلات لمدة ساعة يوم غد الاثنين الساعة 12 ظهراً، مع إطلاق صافرات الإنذار لإحياء الذكرى.
ودعت، لقرع أجراس الكنائس والصدح بالتكبيرات من المساجد ومن شرفات وأسطح المنازل بعد صلاة المغرب.(وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء «يوم الأرض» في غزة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.