شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين بشدة هجمات إرهابية استهدفت بلدتين شمالى موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الجزائر بشدة اليوم الهجمات التي استهدفت بلدتي "موكيمبوا دي برايا" و "كيسنجانا" في منطقة كابو ديلغادو شمال موزمبيق مؤخرا.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير عبد العزيز بن علي الشريف - في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم السبت - "نُدين بشدة الهجمات التي استهدفت يومي 23 و 25 مارس الجاري بلدتي موكيمبوا دي برايا وكيسنجانا في منطقة كابو ديلغادو شمال موزمبيق، والتي خلفت العديد من الضحايا وتسببت في تحطيم عديد التجهيزات والمنشآت العمومية".
وأضاف "نعبر عن تضامننا مع حكومة وشعب موزمبيق ونؤكد لهم تضامننا امام هذه المحنة، واننا مقتنعون بقدرة سلطات وشعب موزمبيق على التخلص من تهديد الإرهاب وتجاوز الخلافات الحالية بفضل الجهود التي ما فتئوا يبذلونها من اجل إقرار السلم والاستقرار وتشجيع التنمية في البلد".
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