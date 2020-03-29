شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد قائد غرفة عمليات سرت الكبرى فى ليبيا بعد استهدافه بطيران تركى مسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد اللواء سالم درياق، قائد غرفة عمليات سرت الكبرى فى ليبيا، مساء السبت، في ميدان المعركة، خلال استهداف موقعه بإحدى الطائرات المسيرة التركية التي تطلقها المليشيات التابعة لحكومة الوفاق بمساعدة مرتزقة أتراك وسوريين بالقرب من مصراتة.

قالت وسائل إعلام ليبية إن اللواء سالم درياق استشهد ومعاونه العميد القدافي الصداعي، تم استهدفهما في أحد محاورالقتال من خلال طائرة تركية مسيرة، ما أدى إلى استشهادهما متأثرين بجراحهما إثر القصف.

Advertisements

ودعت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي المُدونين والنُشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل الإعلامية للالتزام بطابع السرية أثناء سير العمليات العسكرية وعدم الإفصاح عن مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية.

وقالت الشعبة التابعة للقوات المسلحة الليبية في إيجاز لها السبت إن نشر مواقع القوات المُسلحة قد يكون سببا في إرباك العمليات العسكرية والتي تحمل جوانبا سرية علينا الالتزام بها، وحفاظا على سلامة جنودنا البواسل، مشيرة إلى أن ذلك الأمر قد يُعرّض المدنيين والشباب المُساند للقوات المسلحة إلى العديد من المخاطر.

واستهدف الطيران التركي المسير، السبت، آلية عسكرية تابعة لكتيبة أمن النهر الصناعي بمحور الوشكة، وأنه قد نجى كل الأفراد الذين داخلها، والذين تعرضوا لإصابات مختلفة وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى ابن سيناء بمدينة سرت.