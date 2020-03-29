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تسجيل إصابة جديدة فى القدس يرفع إجمالى إصابات كورونا بفلسطين لـ98 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد بيان للمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، بعد منتصف ليلة السبت الأحد، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قرية القبيبة شمال غرب القدس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 98 إصابة.

وجاء في البيان، أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لـ"37" عينة أُخذت من مشكوك بإصابتهم بفيروس كورونا في مدينتي جنين ورام الله، أظهرت إصابة سيدة ثلاثينية من قرية القبيبة شمال غرب القدس، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 98 إصابة، تعافى منها 18 إصابة.

وأشار البيان، إلى أن الإصابة الجديدة هي لجارة السيدة التي أُعلن عن إصابتها صباح أمس في القرية.

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