رحيل الأردنية "تيريزا هلسة".. أيقونة النضال الفلسطيني

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

توفيت، السبت، المناضلة الأردنية المسيحية، تيريزا هلسة، عن عمر يناهز 66 عاما، في العاصمة الأردنية عمان، بعد صراع مع المرض.

وولدت هلسة في مدينة عكا شمالي فلسطين عام 1954، وتعد أيقونة للنضال والفداء من أجل التحرر من الاحتلال الإسرائيلي.

ونعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، الراحلة، عبر بيان، صدر عن مكتبه بالعاصمة عمان، تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وقال الزعنون: "المناضلة الراحلة ورئيسة رابطة شؤون جرحى الثورة الفلسطينية، بدأت نضالها المتفاني منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، وهي تحمل فلسطين في قلبها".



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وتابع: "بعد تحررها من سجون الاحتلال، واصلت هلسة عطائها المخلص في خدمة الجرحى والأسرى الأبطال دون كلل أو ملل حتى وافتها المنية".



وانضمت هلسة إلى حركة فتح، وشاركت في اختطاف طائرة سابينا البلجيكية إلى مطار اللد في إسرائيل عام 1972، لمبادلة الرهائن بأسرى أردنيين وفلسطينيين، لكن العملية فشلت، وأصيبت وجرى اعتقالها.



إثر ذلك، قدمت هلسة للمحاكمة في إسرائيل، وحكم عليها بالسجن المؤبد مرتين و40 عاما، قضت منها 10 سنوات في السجن، إلى أن انتهت بالنفي بعد الإفراج عنها في صفقة تبادل عام 1983.



وبعد نفيها، منعت هلسة "الأردنية الفلسطينية"، من دخول الأراضي الفلسطينية، وعاشت بالعاصمة عمان، رفقة زوجها وأولادها الثلاثة، إلى أن وافتها المنية، السبت، بعد صراع مع مرض السرطان.‎‎

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