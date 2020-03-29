اليمن.. الإفراج عن 43 نزيلا لمنع تفشي كورونا بالسجون

مبارك محمد / الخليج 365

أفرجت السلطات في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، السبت، عن 43 سجينا ضمن إجراءات احترازية لتفادي تفشي وباء "كورونا" في السجون.



وقال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع السجناء في المحافظة أفرجت عن 43 سجينا، وستدرس ملفات أخرى.



وأشار إلى أن الإفراج شمل السجناء الذين أمضوا 3 أرباع مدة العقوبة إضافة إلى سجناء من ذوي القضايا التي لا تشكل خطرا على السلم الاجتماعي والأمن.



وتعد هذه الخطوة الثانية في الاتجاه ذاته؛ حيث أعلنت السلطات بمحافظة حضرموت (شرق)، الإثنين الماضي، الإفراج المشروط عن 83 سجينا لتفادي تفشي "كورونا" بالسجون.



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وفي السياق ذاته، وجه محافظ المهرة محمد بن ياسر، محكمة الاستئناف بالمحافظة بحصر السجناء المعسرين (المحبوسين بسبب ديون مادية) وذي القضايا غير الجسيمة التي لا تمس الصالح العام، تمهيدا للإفراج عنهم، معلنا التكفل بسداد ديونهم.



وتخضع المحافظات الثلاث (حضرموت وشبوة والمهرة) لسيطرة الحكومة اليمنية.



وبينما لم يسجل اليمن حتى مساء السبت أية إصابة بكورونا في مناطق الحكومة أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 656 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 141 ألفا.

ويشهد اليمن منذ ستة أعوام نزاعا مسلحا مستمرا، خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ودفع ملايين السكان إلى حافة المجاعة، فيما يحتاج قرابة 17 مليون شخص، وفق تقديرات دولية، إلى الدعم بالمياه والنظافة والصرف الصحيالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.