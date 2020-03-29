"الإخبارية" السعودية: اعتراض صاروخ باليستي في سماء الرياض

الرياض / الخليج 365
قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا في سماء العاصمة الرياض، مساء السبت.
ونقلت عن مصدر في التحالف العربي الذي تقوده في اليمن أن الصاروخ تم اعتراضه وتدميره.
فيما قالت قناة "العربية" السعودية شبه الرسمية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه تم اعتراض صاروخين في سماء الرياض وليس صاروخا واحدا، دون تقديم تفاصيل أخرى.
ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أو من الرياض، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
وعادة ما تقف جماعة "الحوثي" باليمن وراء إطلاق تلك الصواريخ.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت "أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم"، وفقا للأمم المتحدة.
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