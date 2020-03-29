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ريال مدريد يستعيد أوديغارد في الصيف المقبل

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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ينوي استعادة لاعبه مارتن أوديغارد، والمعار لصفوف ريال سوسيداد، في الصيف المقبل.
واستقر على إعادته لصفوف الفريق مرة أخرى، حيث لا ينوي ريال مدريد إنفاق أموال كثيرة في الصيف المقبل بسبب الظروف التي يمر بها النادي حاليًا.

وانضم أوديغارد لريال مدريد في عام 2015، وخرج على سبيل الإعارة لأكثر من ناد خلال السنوات الماضية، وتألق اللاعب بقوة مع ريال سوسيداد هذا الموسم.

وأشارت تقارير رياضية إلى أن إيقاف ودوري أبطال أوروبا تأثر كثيرا بعد فيروس ، وتسبب غي خسائر مالية فادحة للأندية.

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