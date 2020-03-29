ريال مدريد يستعيد أوديغارد في الصيف المقبل

ينوي ريال مدريد استعادة لاعبه مارتن أوديغارد، والمعار لصفوف ريال سوسيداد، في الصيف المقبل.

واستقر على إعادته لصفوف الفريق مرة أخرى، حيث لا ينوي ريال مدريد إنفاق أموال كثيرة في الصيف المقبل بسبب الظروف التي يمر بها النادي حاليًا.

وانضم أوديغارد لريال مدريد في عام 2015، وخرج على سبيل الإعارة لأكثر من ناد خلال السنوات الماضية، وتألق اللاعب بقوة مع ريال سوسيداد هذا الموسم.

وأشارت تقارير رياضية إلى أن إيقاف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا تأثر كثيرا بعد فيروس كورونا، وتسبب غي خسائر مالية فادحة للأندية.