شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن جدول الدروس «المتلفزة» للمرحلة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التعليم، مساء السبت، جدول دروس المرحلة الثانوية “مقررات” و”فصلي” التي تبثها عبر قنوات عين. وقالت الوزارة بموقع “تويتر”، إن “جدول دروس الأسبوع الحادي عشر للمرحلة الثانوية “مقررات” و”فصلي” سيبث عبر قنوات عين، فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب. Advertisements

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