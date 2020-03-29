شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. جيش الاحتلال يعتقل أخوين خلال اقتحامه كفر قدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب اليوم شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى والعشرات بحالات اختناق، واعتُقل أخوين خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. ووفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية "واس"، أفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين إسلام وليث عبد الرحيم علي من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. وأوضح أن جنود الاحتلال أطلقوا عقب اقتحامهم القرية وابلاً من الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة اثنين منهما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بينهم مسنة ورضيعة.

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