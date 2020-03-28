شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن جدول الدروس المتلفزة للصفوف المرحلة الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وزارة والتعليم، اليوم السبت، برنامج دروس الأسبوع الحادي عشر الملتفزة لطلبة الصفوف الثلاثة الأولى الابتدائية. وقالت الوزارة في تغريدة بموقع “تويتر” إن الدروس تذاع عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم. Advertisements

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