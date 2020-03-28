دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تستعرض الإصدارات القادمة من هواتف شاومي و REDMI وأيضاً POCO ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث التسريبات التي إستعرضت الإصدارات القادمة من العملاق الصيني شاومي، والعلامات الفرعية للشركة REDMI وأيضاً POCO.

كشفت التسريبات الجديدة التي نشرت اليوم عن الإصدارات التي تقدم من شاومي وREDMI إلى جانب POCO في الربع الثالث من 2020، حيث ظهرت التسريبات على Slashleaks.

يشير مصدر التسريبات إلى أن قائمة الهواتف التي كشف عنها نشرت في رسالة مشفرة عبر أحد موظفي شاومي، ولقد إستعرضت الرسالة قائمة بهواتف شاومي المرتقبة.

هواتف شاومي القادمة

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هاتف Mi 10T وهو الإصدار الذي ينطلق لبعض الأسواق بعنوان Redmi K30 4G كما في هاتف الشركة السابق Mi 9T الذي أنطلق في بعض الأسواق بعنوان Redmi K20.

هاتف Mi 10T Pro الذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق Mi 9T Pro، وهو إصدار الشركة الذي أعلن عنه بعنوان Redmi K30 Pro Zoom، حيث يقدم من شاومي من جديد بعنوان Mi 10T Pro.

هاتف Mi 10S الذي يأتي وفقاً للتسريبات بحجم كبير في الشاشة، وهو من الإصدارات الجديدة من شاومي ومن المتوقع إنطلاقها في الربع الثالث من 2020، كما تشير التوقعات إلى أنه يأتي بتصميم يحاكي Poco F2 وRedmi X10.

هاتف Mi 10S+ 5G وهو أيضاً من إصدارات شاومي الجديدة، والذي يأتي بترقية لإصدار الشركة الحالي Mi 10S.

Mi 7 للعام 2020، وهو الإصدار الذي تخطته شاومي للإعلان عن هاتف Mi 8 إحتفالاً بالذكرى السنوية الثامنة للشركة، حيث تخطط شاومي لإطلاق هاتف Mi 7 للعام 2020، ومن المتوقع أن يأتي بحجم صغير في الشاشة.

أيضاً من المتوقع أن تقدم شاومي كلاً من هاتفي Mi MIX 4 وMi MIX 4S

كما تقدم بالتعاون مع Meitu كلاً من هاتفي Mi CC10، وMi 10 Lite، أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Mi CC10 بعنوان Mi 10 Lite خارج السوق الصيني.

هاتف Mi Zero هو إصدار أخر من الهواتف المرتقبة من شاومي.

الإصدارات القادمة من هواتف REDMI

هواتف Redmi 9 و Redmi 9A من بين الإصدارات المرتقبة خلال الربع الثالث من عام 2020، والتي تأتي بعد الإصدارات الحالية من هواتف Redmi 8 وRedmi 8A.

هاتف Redmi Note 9S Plus وهو إصدار الشركة الذي أطلق بعنوان Redmi Note 9 Pro Max، حيث تقدمه الشركة في أسواق أخرى بعلامة تجارية جديدة.

هاتف Redmi X10 4G هو أول إصدار هذا العام من سلسلة هواتف Redmi X الجديدة

Redmi X10 5G وهو إصدار 5G من هاتف Redmi X10 الذي يحاكي كلاً من هواتف Poco F2 Pro 5G و Mi 10S+ 5G.

الإصدارات القادمة من هواتف POCO

هاتف Poco X2 Pro حيث قدمت الشركة هاتف Poco X2 خلال الفترة الماضية في السوق الهندي والذي انطلق بعلامة Redmi K30 التجارية في أسواق أخرى، لذا من المتوقع أن يقدم Poco X2 Pro في أسواق أخرى بعلامة Redmi K30 Pro التجارية.

Poco F2 وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيحاكي هاتف Redmi X10 وأيضاً هاتف Xiaomi Mi 1oS.

هاتف Poco F2 Pro 5G الذي يحاكي هواتف Xiaomi 10S+ 5G وRedmi X10 5G.

يذكر أن قائمة الإصدارات الجديدة من شاومي والعلامات الفرعية Redmi وPoco تضم عدد 18 هاتف ذكي، والتي تنطلق من العملاق الصيني في الربع الثالث من 2020.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تستعرض الإصدارات القادمة من هواتف شاومي و REDMI وأيضاً POCO ظهر على التقنية بلا حدود.