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اعتراض صاروخين فى سماء الرياض وأخر فى جازان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة الحدث الفضائية نقلا عن مراسلها، أنه تم اعتراض صاروخين فى سماء الرياض بالمملكة العربية ، اعتراض صاروخ أخر في سماء مدينة جازان بجنوب المملكة

فى سياق أخر كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت خلال مؤتمرها الصحفى عن 99 حالة إصابة جديدة فى المملكة 10 منها مرتبطة بالسفر، ووصول إجمالي عدد الإصابات إلى 1203.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أمس إنه من المبكر جداً الحكم على سلوكيات ، كما أنه لا يمكن الجزم بسلوكيات كورونا في الصيف، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 1104، وذلك بعد تسجيل 92 إصابة جديدة.

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك حالتين تماثلا للشفاء من الإصابة ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة، موضحاً أن الإصابات الجديدة من بينها 10 حالات قادمة من الخارج

 

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