شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عمانية: بسبب كورونا اسعار "البصل" تثير أزمة فى السلطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة الشبيبة العمانية عن أزمة فى البصل فى سلطنة عمان، ونقلت الصحيفة عن وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية، التى قالت انها تتابع حركة أسواق الجملة في محافظات السلطنة وبالأخص سوق الموالح المركزي للخضروات والفواكه وتعزيزها بكميات من الخضروات والفواكه في ظل التأثيرات الناجمة عن ازمة كورونا (كوفيد 19).

وبحسب الصحيفة، أوضح مدير عام التسويق والاستثمار الزراعي والحيواني المهندس سليمان بن محفوظ التوبي، بان منتج البصل متوفر في الأسواق ،حيث تم توفيره من عدة دول كاليمن والهند وهولندا وكمية قليلة من إسبانيا.

وعن الأسعار قال المسئول العمانى، شهدت الأسواق خلال هذه الفترة ارتفاعا طفيفا لبعض أسعار المنتجات مثل :الليمون التركي والمصري حيث ارتفع حوالي 100بيسة (حوالى 4 جنيه مصرى) وكذلك بالنسبة للبرتقال نوع (ابو سره) كما ارتفع سعر البطاطس 20 بيسة. و قد وصل سعر البصل 500 بيسة للكيلو الواحد نظراً لزيادة الطلب عليه وقيام عددٍ كبير من المتسوقين بشراء كميات كبيرة ولله الحمد تم وصول شحنات عدد 26إرسالية من الهند واليمن لكميات تقدر بحوالي 1200طن.

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وأكد بأن كل الفواكه والخضروات المحلية متوفرة وبأسعار مناسبة ، وتوفر المنتجات المستوردة غالبا يعتمد على الوضع في بلد المنشأ من ناحية فرض حظر التجول وأسعار الإنتاج والبيع، ومن ناحية غلق الحدود البرية والجوية والبحرية لدول اخرى، والاخذ في الحسبان تداعيات كلفة النقل في ظّل الانتشار السريع للوباء وحظر التجوال وصعوبة إيجاد خطوط شحن ونقل من البلد المصدر.

وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية انها على تنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة و الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية والتجار من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية الزراعية العمانية والهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط ، لضمان توفير المنتجات خلال الفترة المقبلة.

ودعت الوزارة مرتادي وبائعي وتجار السوق المركزي للخضروات والفواكه وكافة الأسواق إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية على المستويين الفردي والجماعي وفق قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹)وتوصياتها في إطار حرصها الشديد على صحة الأفراد وسلامتهم، والحد من انتشار الفيروس في المجتمع المحلي.