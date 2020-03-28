شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مغربية ثالثة تتوجه إلى الصين لجلب معدات ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت طائرة مغربية ثالثة، تابعة للخطوط الملكية الجوية إلى الصين لجلب معدات ومستلزمات طبية خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الخطوط الملكية الجوية المغربية فى بيان لها، السبت، أنها عادة ما تقوم برحلات الشحن الجوي طائرة مخصصة للشحن، لكن في ظل الظروف الحالية بسبب الفيروس قامت الخطوط الملكية المغربية ببعث طائرة الدريملاينر لكي تقوم بجلب الحمولة باسرع وقت دون الحاجة للتزود بالوقود باي مطار اخر.

وأضافت الخطوط الملكية الجوية المغربية أنه سيتم ترتيب الحمولة بشكل آمن على المقاعد وفي الخزائن العلوية وبطن الطائرة لتلائم أكبر قدر ممكن من الحمولة، حيث يمكنها ان تنقل اكثر من 25 طنا من الإعدادات الطبية.

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