شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسعى للتصنيع المحلى لأجهزة التنفس الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، إن بلاده تسعى إلى التصنيع المحلي لأجهزة التنفس الصناعي بسبب الأجهزة الموجودة حاليا محدودة، لافتا إلى أن هناك لجنة كانت تعمل مع "التصنيع الحربى" على تصنيع تلك الأجهزة ووعدت بعرض نموذجين على الأطباء، في غضون أيام.

وعقدت اللجنة العيا للطوارئ الصحية في السودان اجتماعا مساء اليوم، واستمعت لتقارير عن آخر التطورات فيما يخص فيروس كورونا، وسبل مكافحته.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت تسجيل 5 اصابات بفيروس كورونا، كلها لعائدين من الخارج، وتوفيت إحداها.

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وقال صالح إن الطيران المدني ملتزم بالقرارات سابقة الخاصة بحظر الطيران، لافتا إلى أنه لا استثناءات في هذا الصدد، إلا لو طلبت سفارات إجلاء جاليات، فيتم التصديق لها بالإجلاء، لكن لا قادمين، فضلا عن السماح باستقبال طائرات الشحن والمواد الإغاثية.

وأشار إلى أن 160 سودانيا من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تم تسلمهم ونستعدد لإعاشتهم في مركز عزل قيد الانشاء.

من جانبه، قال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية بحثت الوضع الوبائي حتى تلك اللحظة، فضلا عن توزيع أدوات التعقيم للكادر الطبي، ضمن استعدادات مكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن وزارة الصحة ستتيح فرصة طوعية ليعمل أطباء الامتياز في مواجهة كورونا، مقابل أجر.