شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اليمنية : استلام أجهزة ومعدات طبية من البنك الدولى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اليمنية ، اليوم السبت ، استلام كمية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية ، مقدمة من البنك الدولى عبر منظمة الصحة العالمية لمساعدة اليمن على مواجهة أى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أن المعدات تشمل 60 جهاز تنفس صناعي ومعدات للسلامة المهنية سيتم توزيعها على مراكز العزل في عموم المحافظات، بما فيها الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.

بدوره، أكد وكيل وزارة الصحة اليمنية، الدكتور علي الوليدى، أن الوزارة ستتسلم خلال اليومين المقبلين 81 سيارة إسعاف و6 عربات متنقلة في إطار الدعم السعودي الإماراتي السابق للقطاع الصحي.

وكانت لجنة الطوارئ الحكومية أعلنت الأسبوع الماضي توزيع الشحنة الأولى من الإمدادات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على المنافذ ومراكز الحجر الصحي، فيما لم تعلن السلطات في اليمن والمنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة وجود أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن خطر تفشي الفيروس مازال قائما بعد وصوله إلى دول الجوار، رغم إغلاق المنافذ وتعليق الرحلات الجوية.