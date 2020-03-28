شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وأوضاع المصابين مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة الفلسطينية، إن نتائج فحوصات عشر عينات أخذت من مختلف المحافظات وأظهرت أنها غير مصابة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، فى الإيجاز الصحفى المسائى حول تطورات فيروس "كورونا" فى فلسطين اليوم أن الأوضاع الصحية للمصابين مستقرة.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اعلن الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" ارتفع إلى 91 شخصا، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وقال ملحم - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية - إنه جرى أخذ مسح عينات من 100 شخص فى قرية "بدو" شمال غرب القدس، وتبين إصابة 5 منهم بالفيروس، تم تحويل 4 حالات إلى فندق "الكرمل" فى مدينة رام الله للحجر الصحي، وتحويل حالة واحدة إلى مستشفى "هوجو تشافيز" فى بلدة "ترمسعيا" شمال رام الله.

وأضاف، "أخذت عينات من 227 عاملا فى الضفة، حيث ظهرت إصابة اثنين بالفيروس، لرجل يعمل فى محطة محروقات بمستوطنة "جوش عتصيون" شمال بيت لحم، إضافة إلى والدته التى تعمل فى مجال التنظيفات بإحدى المستوطنات بتلك المنطقة".