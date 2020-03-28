تونس تدعو إلى دعم فلسطين لمواجهة كورونا

تونس/يرى ونّاس/الخليج 365

دعت رئاسة الجمهورية التونسية، السبت، إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وتوجيه المستلزمات الطبية إليه لمواجهة فيروس كورونا.

وفي بيان اطلعت عليه الخليج 365، قالت الرئاسة: "الكثافة السكانية التي تتميز بها الأراضي الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، تمثل إلى جانب شح الإمكانيات، عنصرا إضافيا قد يتسبب في مزيد انتشار فيروس كورونا".

وأكدت الرئاسة "استعداد تونس لوضع ما لديها من إمكانيات، حتى وإن كانت محدودة، للوقوف الى جانب أشقائنا في فلسطين".

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كما دعت المنظمات الإنسانية، إلى جانب الدول، للقيام بدورها الإنساني في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه كل شعوب العالم.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، السبت، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 97 إثر تسجيل 6 إصابات جديدة، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 650 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 139 ألفا.

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