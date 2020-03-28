لمواجهة كورونا.. الاتحاد الأوروبي يدعم تونس بـ250 مليون يورو

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365
قرر الاتحاد الأوروبي، السبت، تقديم مساعدة مالية لتونس بقيمة 250 مليون يورو في شكل "هبة"، من أجل دعم البلاد في مواجهة فيروس كورونا.
جاء ذلك في تدوينة نشرها سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس باتريس بيرغاميني، عبر صفحته على فيسبوك.
وارتفعت وفيات كورونا في البلاد، السبت، إلى 8 إثر تسجيل حالة جديدة في مدينة صفاقس (جنوب).
وبخلاف الوفاة الجديدة، أشارت آخر حصلية حتى مساء الجمعة، إلى إصابة 227 بالفيروس، منها 7 وفيات وحالتان تماثلتا للشفاء.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 650 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 139 ألفا.
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