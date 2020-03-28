السيستاني: منع دفن موتى كورونا بالمقابر العامة "غير جائز"

بغداد / علي جواد / الخليج 365



أفتى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، السبت، بعدم جواز ممانعة دفن جثامين المتوفين بفيروس كورونا في المقابر العامة، مؤكدا حرمة حرق جثث الضحايا.



وعلى مدى الأيام الماضية، أبدى ذوو متوفين بالفيروس في العراق، استياءهم إثر منعهم من دفن ذويهم في المقابر العامة من قبل القائمين على المقابر والعشائر القريبة، بدعوى الخوف من انتقال العدوى إلى المدنيين.



وقال السيستاني في معرض رده على استفسارات بخصوص تغسيل وتكفين ودفن ضحايا كورونا، نشر على موقعه الرسمي، إنه "لا يجوز الممانعة في دفن المتوفين بسبب فيروس كورونا في المقابر العامة، وعلى السلطات المعنية تسهيل ذلك".

وحول إمكانية حرق جثمان المتوفى بالفيروس، أجاب السيستاني أنه "لا يجوز حرق جثمان الميت المسلم، ويجب على ذويه وغيرهم الممانعة من ذلك، والإصرار على دفنه".

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وبشأن إمكانية الإبقاء على جثمان المتوفى في صندوق الموتى، أجاز السيستاني الإجراء شريطة أن "يوضع في الصندوق على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة".



وأعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع وفيات كورونا إلى 42 والإصابات إلى 506، إثر تسجيل وفاتين و48 إصابة.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 650 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 139 ألفا.

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